SON DAKİKA | Galatasaray, Luyindama'nın bonservisini aldı

Galatasaray'dan son dakika transfer açıklaması... Galatasaray Kulübü, geçen sezon Standard Liege'den kiralık olarak takıma katılan Christian Luyindama'nın bonservisinin alındığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.