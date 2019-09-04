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  4. 04 Eylül 2019 20:32

SON DAKİKA! Türk Telekom Stadyumu'nda Falcao coşkusu

Galatasaray, yeni transferlerine Türk Telekom Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.

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