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  4. 17 Aralık 2019 22:47

Son dakika! Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Son dakika gelişmesi... Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Galatasaray, Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından saha karıştı. İki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Son dakika! Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!
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Son dakika gelişmesi... Tuzlaspor - Galatasaray maçının ardından saha karıştı. İki takım futbolcuları arasında kavga çıkarken, olaya emniyet güçleri de dahil oldu.

Tuzlaspor oyuncusu Gökhan Çıra ile Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında başlayan tartışmayı iki ekibin teknik heyeti ayırmakta zorlanırken, gerginliğe polis güçleri sahaya girerek müdahale etti. Polisin oluşturduğu güvenlik koridoru sonrasında iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi.

(DHA)

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