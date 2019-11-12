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  5. 12 Kasım 2019 18:01

5 Süper Lig ekibi PFDK'lık oldu

Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

5 Süper Lig ekibi PFDK'lık oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli Mauricio Isla, Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak ve Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında takımlarının oynadığı maçlarda kırmızı kart gören Isla, Abdulkadir Parmak ve Junior Fernandes'in tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor kulüplerinin yanı sıra, Trabzonspor idarecileri Mehmet Yiğit Alp ile Sertaç Güven ve Çaykur Rizespor antrenörü Osman Zeki Korkmaz'ın da çeşitli nedenlerle PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

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