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Aboubakar için takas iddiası! Beşiktaş'tan açıklama geldi

Aboubakar için takas iddiası! Beşiktaş'tan açıklama geldi
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Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe'nin futbolcusu Miguel Crespo ile takas edileceği iddialarını yalanladı.

Beşiktaş, kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer alan Vincent Aboubakar hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

Sosyal medyada yer alan haberlerde Fenerbahçe'nin futbolcusu Crespo ile Beşiktaş'ın futbolcusu Vincent Aboubakar'ın takas edileceği iddia ediliyordu.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Siyah-beyazlı ekip Vincent Aboubakar ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Kamerun Milli Takımı kampında tedavisi devam eden futbolcunun sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını dilediklerini açıkladı. 

Beşiktaş'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz.

Etiketler Beşiktaş Miguel Crespo takas Vincent Aboubakar beşiktaş
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