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  5. Acun Ilıcalı'dan itiraf: ''Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti''

Acun Ilıcalı'dan itiraf: ''Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti''

Acun Ilıcalı'dan itiraf: ''Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti''
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Fenerbahçe'nin hafta sonuna damgasını vuran seçimli genel kurulunda Ali Koç 3'üncü kez kulüp başkanı seçilirken Acun Ilıalı'nın genel kurul sonrası Aziz Yıldırım ile ilgili yaptığı "Amacım Aziz Yıldırım’ı tahrik ve teşvik etmekti" itirafı gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'de dün Olağan Seçimli Genel Kurul yapıldı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç, başkanlık için yarıştı. 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alan Ali Koç, seçimi kazandı. Yıldırım ise 10 bin 483 delegenin oyunu alabildi.

Seçim öncesinde canlı yayındaki Aziz Yıldırım ile Ali Koç buluşması öncesinde “Aziz Yıldırım öyle bir tartışmaya giremez, konuşamaz. Aziz Yıldırım, Ali Koç ile karşılıklı canlı yayına çıksın. Ben, 'Hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" diyen Acun Ilıalı, Telegol programına yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım ile ilgili olay bir itirafta bulundu.

Ilıcalı, "Aziz Yıldırım, Ali Koç ile canlı yayına çıksın 'Ben hiçbir şey bilmiyorum' diyeceğim" sözleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Telegol’e değerlendirmede bulunan Ilıcalı, bu sözleri için “Sayın Aziz Yıldırım, başkanımızla yayına çıkarsa ‘ben bir şey bilmiyorum’ dedim. Her zamanki gibi her laftan başka bir şey çıkarmaya çalışanlar burdan da ‘ben bir şey bilmiyorumu’ almaya çalıştılar. Aslında benim oradaki amacım sayın yıllarımı canlı yayına çıkarmaktı. Benim amacım sayın Yıldırım’ı tahrik ve teşvik ederek Ali Koç’la canlı yayına çıkartmaktı. Amacımızı ulaştığımız için çok mutluyuz” dedi.

 

Etiketler Fenerbahçe Aziz yıldırım acun ılıcalı ali koç itiraf
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