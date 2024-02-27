Ahmet Çakar'dan Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası çok ağır küfür

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, dün akşam Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan mücadelenin ardından yaptığı açıklamalarla olay oldu. Ahmet Çakar maçın tartışmalı pozisyonunu yorumlarken "Ortada çok büyük bir O...Ç var" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında dün akşam Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın tartışmalı pozisyonları geceye damgasını vururken, maçın hakeminin önce devam kararı verip ardından da VAR uyarısıyla VAR ekranına yöneldiği tartışmalı pozisyonu yorumlayan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan çok ağır bir tepki geldi.

Maçın daha 9'uncu dakikasında Galatasaray'da Tete, Van de Streek'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalmış, maçın hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu devam ettirmişti. Ancak VAR uyarısıyla ekran başına giden Bitigen pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını vermişti.

Ahmet Çakar bu pozisyonu "komik bir penaltı", "tiyatro", "beklenen senaryo" diyerek yorumlarken Bışar Özbey'in sunduğu canlı yayın programında "Mütavazi Anadolu takımlarını hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'a meze ediyor TFF. Ortada çok büyük bir o...ç var. Türk hakemliğinin iflas gecesi. FIFA duruma el koymalıdır. Galatasaray ve Fenerbahçe dışında tüm takımlar meze edilmektedirler. Haksız bir penaltı ve ofsaytımsı bir yanlış ile Galatasaray maçı kazanmıştır. Antalyaspor katledilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar ayrıca "Vinicius, yan hakemin suratına bakarak defalarca "F... O.." demesine rağmen, sahada kalmıştır. Antalyaspor katledilmiştir. Türk futbolu çürümüş, maalesef mafyalaşmış hale gelmiştir!" ifadelerini kullandı.