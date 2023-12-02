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  5. Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a böyle veda etti

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a böyle veda etti

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'a böyle veda etti
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yarın (3 Aralık Pazar günü) yapılacak kongre öncesi futbol takımıyla vedalaştı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımını ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen veda ziyaretinde Çebi'yi Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Fidan, Adnan Demir, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Kerem Gürel, Elçin Kılıç ve Serkan Leke yalnız bırakmadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet eden Çebi, oyunculara başarılar diledi.

Çebi ayrıca, tekerlekli sandalye basketbol takımıyla da Tüpraş Stadı'nda vedalaştı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş veda ahmet nur çebi
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