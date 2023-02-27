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Alanyaspor’da Ersun Yanal dönemi başladı

Alanyaspor’da Ersun Yanal dönemi başladı
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Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor’da Francesco Farioli’nin istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ersun Yanal getirildi.

Galatasaray ile oynanan hazırlık maçının ardından Alanyaspor yönetimine istifasını sunan İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

İtalyan teknik adamın İstifasının ardından görüşmelere başlayan Alanyaspor yönetimi Ersun Yanal ile anlaştı.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, eski teknik direktör Francesco Farioli ile takımın yeni teknik direktörü Ersun Yanal birlikte katıldı. Törende Ersun Yanal ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Etiketler Aytemiz Alanyaspor alanyaspor ersun yanal teknik direktör
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