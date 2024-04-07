Ali Koç: ''Türk futboluna reset atma zamanı gelmiştir''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Süper Kupa Finali mücadelesi öncesi yaptığı basın açıklamasında Türkiye Futbol Federasyonu’na “İsteseniz, planlasınız, kurgulasanız bu kadar olayı aynı sezona sığdıramazdınız. Türk futboluna reset atma zamanı gelmiştir” diyerek seslendi.

Fenerbahçe – Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali öncesinde bir basın açıklaması yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Halil Umut Meler’e yumruklu saldırıyı, Trabzon’daki taraftar terörünü hatırlatan Koç, İsteseniz, planlasınız, kurgulasanız bu kadar olayı aynı sezona sığdıramazdınız" dedi.

"İsyanımızın ilk adımını atıyoruz" diyen Koç, 2011 Süper Kupa Finali’nin Şanlıurfa’da oynanmasını talep edeceğiz ifadelerini kullandı.

Ali Koç’un açıklamaları şöyle:

Bugün ne yaşanacaksa, bugüne kadar ne yaşandıysa Fenerbahçe taraftarına, İslam Çupi’nin sözlerini hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe kupa şansı yüzde 50 olan bir maça A takımını getirmemiş ve bunu uğradığı haksızlıklara isyan etme uğruna yapmıştır.

Geldiğimiz nokta itibariyle, Fenerbahçe; A Takımı’nı getirmeyip, kupa şansını zayıflatmış ve bunu uğradığı haksızlıkları dile getirmek için yapmıştır. Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, son deplasman maçındaki linç teşebbüsü, Zorbalıkla son haftalarda çalınan şampiyonluklarımız..

Bütün bu kötülüklerin, anormalliklerin bir kulübün başına gelmesi ve olayların sıradanlaştırılması Fenerbahçe’yi isyan etme noktasına getirmiştir. Bu isyanın ilk adımını, istemeyerek ve arzu etmeyerek bu değerli şehrimiz Şanlıurfa’da atmak durumundayız.

Bizim bugünkü isyanımız, tepkimiz ve Süper Kupa’daki duruşumuzun sadece maçın tarihiyle, son deplasmanda yaşadıklarımızla alakalı değildir. Olağanüstü Genel Kurul’da videoda yaşadıklarımızı anlattık.

TÜRK FUTBOLUNUN RESET ZAMANI GELMİŞTİR

Birçok soru işaretine mahal verecek bu sürecin kazananı bellidir. Bugünkü tepkimizin, duruşumuzun maçın tarihiyle, son deplasman maçımızda yaşadıklarımızla ilgisi ve alakası yoktur. Olağanüstü Genel Kurul’da paylaştığımız videoda yaşadıklarımızı anlattık. Esas sorgulanması gereken ‘Neden Fenerbahçe bunları yaşıyor?’ derken, isyanımız doğrultusunda ilk adımı atıyorken işi basitleştirmek bizim açımızdan kabul edilebilir değildir.

Bize tek bir geçmiş olsun paylaşımı yapılmadı. Ne devletten, ne siyasetçilerden, herhangi bir partiden, futbolun paydaşlarından. TFF de dahil. Bunu not ettik. Ancak önemli olan kısım bu değil. Bırakın geçmiş olsun mesaj vermeyi, bazı rakiplerimiz Fenerbahçeli futbolcuların ceza alması için çalıştı.

Futbolcuların ve teknik kadronun güvenliğini sağlayamayanlara ne ceza verilecek? Hakem yüksek puan verdi, TFF yerinde duruyor, vali ve emniyet müdürüne herhangi bir işlem yok. Bizim buradan ne mesaj çıkarmamız gerekiyor?

Türk futbolunun artık reset zamanı gelmiştir. Bataklığı kurutup, Türk futbolunun kendini tekrar inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz.

BAHİS OLAYININ DİBİNE KADAR İNİLMEMESİ SORGULANMALI

Yıllardır hakemler üstünden ligin gidişatını dizayn eden bir şebeke var. Bahis konusunu daha önce de dile getirmiştik. Tam yeri değil ama değinip geçeceğim. Acaba bunun bahisle alakası var mı? Bahis olayının dibine kadar inilmemesi, sorgulanması gereken unsurlardan biri.

AYNAYA BAKMANIZ İÇİN NE YAPILMASI LAZIM?

İsteseniz, planlasınız, kurgulasanız bu kadar olayı aynı sezona sığdıramazdınız. Daha ne yapılması gerekiyor aynaya bakıp yüzleşmeniz için? Bir maç planlamasını dahi yapmaktan uzaklar. Gerçekten kötü niyetlisiniz

SANIRSINIZ DÜNYANIN EN MAĞDUR TAKIMI

Galatasaray da tur atlasaydı bu maç bugün oynanacak mıydı? İstanbul – Şanlıurfa arası mesafe, bizim birçok Avrupa’da oynayacağımız deplasman ile aynı mesafedir. Atina ile neredeyse iki misli.

Ertelemeyi Galatasaray istemiyor diyorlar. Karagümrük de istemiyor diyoruz. Biz onu hallederiz diyorlar. Gücünüz yetiyor Karagümrük’e öyle mi? Keşke gelselerdi, depremzedelere yaratacağımız kaynak, zavallı çocuklar’ altında algı yapmaya devam ediyorlar.

Kendilerini canı gönülden kutluyorum. Futbolun tüm unsurlarını kendi lehlerine hizmet eder hale getirmeleri büyük bir başarı. Demin saydıklarımın hangisi rakibimizin başına geldi? Eski rekabet ortamı olsaydı zaten Galatasaray başvururdu bu tarih değişsin diye. Geldiğimiz nokta, kazanmak için her yol mübahtır anlayışının sonucu.

En küçük bir rahatsızlıkta da öyle bir isyan ederler ki kendi kurdukları sisteme, sanırsın dünyanın en mağdur takımı.

Benim en beğendiğim, bravo dediğim olay, bütün her şeyi kendi lehlerine çevirecek ortam yaratıyorlar. Şampiyonlar Ligi. Bu zihin yapısına laf atmak, ölmüş bir hastaya ilaç vermek gibi bir şey. Kendi maçlarından çok bizim maçlarımızla ilgileniyorlar.

2011 SÜPER KUPASI OYNANMADI

Biletlerin tamamını Fenerbahçe satın aldı. Biletlerden yana herhangi bir kayıp yoktur. 2011 Süper Kupa’sı hala oynanmadı. TFF gerekli cevabı vermedi, değerlendirdiklerini de sanmıyorum. TFF’nin bu konuda neredeyse hiç adım atmamasını biz son derece manidar buluyoruz ve başka yerlere çağrışım yapan bir durum olarak nitelendiriyoruz. Artık nereye çekerseniz… 2011 Süper Kupa’yı Şanlıurfa’da oynanmasını önereceğiz. Riyad’da oynanmayan kupanın da burada oynanmasını öneren Fenerbahçe’dir. Bu maçı burada oynamak isterdik ama 1. önceliğimiz Fenerbahçe’nin menfaatleri ve çıkarıdır.

ASPOR’A GÖNDERME

Yayıncı kuruluş dürüst adil bir şekilde anlatacağına olayları bizim aleyhimize saatlerce yayın yapıyor. Neler yapmak istediğinizin farkındayım. Türkiye Kupası sizin olsun. Dünyada olmayan bir format önümüzdeki sezon Türkiye Kupası’na geliyor. Hem kendi camiamızı ayrıştırmak, hem Şanlıurfa vatandaşlarını ajite etmek için garip bir yayın yaptınız son 3 gündür. Bizim için sizin krediniz bitmiştir

BAŞKANLIK SORUSUNA YANIT

Başkanlığı bırakıp bırakmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Koç, Olağanüstü bir şey olmadığı sürece’ demiştim. Yönetici arkadaşlar kalmam için, haklı nedenlerden dolayı baskı yapıyorlar. Bunu bayramdan sonra bir daha gündeme alacağız dedi.

FENERBAHÇE’YE ZORLUK MU ÇIKARTMAK İSTİYORSUNUZ

Biliyor musunuz bütün U19 maçları cumartesi günü oynandı ama bizim maçımız pazar gününe alındı. Biz U19 maçını cumartesi oynamak için başvurduk. Kabul etmediniz. Fenerbahçe’ye zorluk çıkartmak için mi kabul etmediniz? Camiamıza çok dikkatli olmalarını uyanık olmalarını rica ediyorum. 3 günde ne kadar ayrıştırıldığınızı gördünüz.

Biz ligden çekilmeye dair her şeyi değerlendireceğimizi söyledik. Bu sezonun emeğini feda etmek istemediler. Önümüzdeki sezon Genel Kurul’da gereken adımları değerlendireceğiz dedik. Onu da yapıyoruz.

TFF’YE 18 TEMMUZ TEPKİSİ

TFF’de seçim olacağını buraya gelirken öğrendik. Futbolu hiç anlamadıklarının bir ispatı daha veya kendilerine göre akıllıca bir plan. 18 Temmuz geldiği zaman yeni gelen yönetim sezon öncesi doğru düzgün plan yapamayacak. 18 Temmuz’da seçim yapılacağına hiç yapmamak daha iyi olurdu. Dikkat ederseniz aday olmayacağız demiyorlar. Bugün kulüplerin istediği bu TFF’nin devam etmemesidir.

EN BÜYÜK EKSİKLİK LİYAKAT

Süper Kupa’dan en iyi olduğumuz dönemde sahaya çıkmamız, Trabzonspor maçında 2-0 öndeyken hocamıza sahadan çekilmek isterse çekilmesini söylememiz size yetmiyor mu? Temiz futbol ile ilgili bir manifesto yayınlayacağız. Yol haritası net. En büyük eksiklik liyakat. Bunun olmamasının en büyük nedeni de TFF seçimlerinin artık bağımsız olmaması. Kurullar keza öyle, bir inceleyin yapılarını. Futbol aşkıyla yanıp tutuşan, tarafsız bir şekilde futbolu yönetecek isimler lazım.

TRABZONSPOR’U HEDEF ALMIYORUM

Bayraklı adam benim futbolcuma saplasaydı o bayrağı, ne konuşacaktık bugün? Vali görevde olacak mıydı? Dikkat edin Trabzonspor’u hedef almıyorum. İki taraf da çok dikkatli açıklamalar yapıyor. İki kulüp karşı karşıya getirilmek isteniyor. Stadyumda niye polis yoktu? Biri bize açıklamak zorunda.