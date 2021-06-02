Ali Koç: ''Yazıklar olsun''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübü kendisine borçlandırdığı iddiasına "Yazıklar olsun onlara" diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün gündemiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, "Kenan Evren Lisesi artık bizim oldu. Keşke burası 10 yıl önce alınmış olsaydı. Henüz ne yapılacağı belli değil. Bir hastane teklifi var, fakat köprünün altından daha çok sular akar" dedi.

Ardından kulübü kendisine borçlandırdığı iddiasına tepki gösteren Koç, "Bana kişisel borç sormayın. Ben kulübü kendime borçlandırıyormuşum da... Yazıklar olsun bunu söyleyenlere. Yazıklar olsun bunu söyleyenlere. Genel kurulda bu konu hakkında gerekeni söyleyeceğim. Çok bekliyorum gelip anlatmalarını, anlatacaklardı. Biz kazanırken kaybettik, kaybedenler de kazandı" açıklamasını yaptı.