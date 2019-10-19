2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftasında Antalyaspor ile Gençlerbirliği karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan Gençlerbirliği, henüz ilk dakikada Candeias'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

13'te Candeias'ın asistinde bu kez Giovanni Sio golü attı ve skor 2-0 oldu. Dakikalar 21'i gösterdiğinde Candeias bir gol daha atarak farkı iyice açtı: 3-0.

23'te Antalyaspor'da Bahadır Öztürk gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 37. dakikada Candeias hat-trick yaparak durumu 4-0'a getirirken, 5 dakika sonra Sio'ya yine asist yaptı ve ilk yarı 5-0 sona erdi.

İkinci yarıda çok rahat bir futbol sergileyen Gençlerbirliği, 57'de Stancu'nun attığı golle sahadan 6-0'lık rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 6'ya yükseltti, Antalyaspor ise 11 puanda kaldı.

Antalyaspor 0 - 6 Gençlerbirliği

Stat: Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Amilton, Ufuk Akyol (Dk. 29 Serdar Özkan), Hakan Özmert, Chahechouhe (Dk. 66 Mukairu), Gelson Dala (Dk. 46 Eren Albayrak)

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Bjarsmyr, Polomat, Berat Özdemir (Dk. 62 Seuntjens), Sio, Candeias (Dk. 74 Sefa Yılmaz), Sessegnon, Ayite, Stancu (Dk. 72 Rahmetullah Berişbek)

Goller: Dk. 1, 21 ve 37 Candeias, Dk. 13 ve 42 Sio, Dk. 57 Stancu (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 23 Bahadır Öztürk (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Hakan Özmert, Dk. 56 Ferhat Kaplan (Antalyaspor), Dk. 60 Candeias, Dk. 90 Flavio (Gençlerbirliği)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

13. dakikada konuk ekip, farkı 2'ye çıkardı. Candeias'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

21. dakikada Gençlerbirliği, Bahadır Öztürk'ün büyük hatası sonucu skoru 3-0'a taşıdı. Bahadır Öztürk'ün kaptırdığı topla ceza sahasına giren Candeias, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.

23. dakikada Antalyaspor sahada 10 kişi kaldı. Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Bahadır Öztürk'ten sıyrılmak isteyen Sio, yerde kaldı. Maçın hakemi, savunmada son adam olduğu gerekçesiyle Bahadır Öztürk'e kırmızı kart gösterdi.

30. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.

37. dakikada Gençlerbirliği, Candeias ile bir gol daha buldu. Stancu'nun pasında topla buluşup ceza sahasına giren Candeias, meşin yuvarlağı kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kale önünde topa bir kez daha dokunan Candeias, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-4.

42. dakikada Gençlerbirliği, farkı 5'e yükseltti. Candeias'ın pasında Sio'un ceza alanı sağ çaprazından şık şutunda top, kaleci Boffin'in sağından ağlarla buluştu: 0-5.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

56. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.

57. dakikada Gençlerbirliği, skoru 6-0'a taşıdı. Sessegnon'un pasında topla buluşup ceza sahasına giren Stancu, kaleci Boffin'in üzerinden aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

90. dakikada Polomat'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Boffin kurtarışıyla yedinci gole izin vermedi.

