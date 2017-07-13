Başakşehir 2 bomba birden patlattı !

Siyah beyazlı takımla yollarını ayıran Gökhan İnler ve Hannover 96'ya veda eden milli golcü Mevlüt Erdinç Medipol Başakşehir'e imza atacak.

Turuncu lacivertli yöneticilerle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Gökhan İnler ile aradaki ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından anlaşma sağlanacak ve transferi kamuoyuna duyurulacak.

Gökhan İnler, yeni sezonda Medipol Başakşehir formasıyla yine Süper Lig'de boy gösterecek. İmza ise 3 yıllık olacak.

Mevlüt Erdinç ile de her konuda anlaşma sağlandı. İki oyuncuya birden imza attırılması planlanıyor.