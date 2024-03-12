Başakşehir FK, Djalo ile anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, Portekiz 2'nci Ligi takımlarından Paços Ferreira formasını giyen orta saha oyuncusu Matchoi Djalo ile gelecek sezondan itibaren 3 yıllık anlaşmaya vardı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Matchoi Djalo. Kulübümüz, Portekizli futbolcu Matchoi Djalo ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladı. Matchoi Djalo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 20 yaşındaki Portekizli futbolcu, Paços Ferreira formasıyla bu sezon toplam 25 maça çıkarken 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. DHA