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Başakşehir'in yeni sponsoru belli oldu

Başakşehir'in yeni sponsoru belli oldu
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Başakşehir, Rams Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Rams Global'le isim sponsorluğu için 3 yıllığına anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler 3 yıl boyunca RAMS Başakşehir ismiyle mücadele edecek.

Turuncu-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Takımımız 2023-2024 sezonu itibarıyla üç sezon boyunca RAMS Başakşehir adıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Kulübümüz, uluslararası bir marka olan; gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası RAMS Global ile kulüp isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulübümüz ilerleyen günlerde RAMS Global ile lansman düzenleyecek. Anlaşmanın Başakşehirimize ve RAMS Global’e hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Etiketler Başakşehir Başakşehir Kulübü Başakşehir rams sponsorluk
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