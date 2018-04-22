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  5. 22 Nisan 2018 10:12

Başkent derbisinden Osmanlıspor çıktı !

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, Osmanlıspor Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Başkent derbisinden Osmanlıspor çıktı !
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Osmanlıspor’a 3-0 mağlup oldu.

26. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lembi’nin içeri çevirdiği topa arka direkte  Regattin’in bekletmeden yaptığı yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

74. dakikada Osmanlı farkı 2'ye çıkardı. Umar'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Regattin, topu kontrol ettikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-277. dakikada Osmanlıspor maçta 3. golü buldu. Umar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar, açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-3

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