beIN Sports'ta Alper Ulusoy isyanı!

Beşiktaş, Süper Lig 22. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında önemli bir 2 puan bıraktı. Maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'ta Metin Tekin ve Önder Özen hakem Alper Ulusoy'un kararlarını eleştirdi.

Metin Tekin ve Önder Özen, Alper Ulusoy'un kararlarını şu şekilde yorumladı:

METİN TEKİN: Yetersiz ve yeteneksiz hakem gördüm. Bu seviyeye kadar çıkabilmesi bile soru işareti. Maçın ritm bulmamasında onun da payı vardı. İkinci devre tahmin ettiğim maç oldu. Kopan oyunda iki takımın da kadrolarını anlatabilecek gol pozisyonları oluştu.

ÖNDER ÖZEN: Ben açıkça itiraf ediyorum. Kaçtığım bir konuydu. Bugün kaçabilme şansım yok. O kadar yakalandık yani. Maçta hakem kararları futbolun önüne geçti. (Fanatik)