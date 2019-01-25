Beşiktaş 1 - 1 Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Erzurumspor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş'ta 3. dakikada Ljajic'in çaprazdan plasesi yandan auta gitti. 8'de önce Burak'ın şutu Sehic'ten döndü, ardından Ljajic'in vuruşu üstten auta gidince Beşiktaş net bir gol pozisyonunu daha değerlendiremedi.

Dakikalar 23'ü gösterdiğinde Erzurumspor'un bulduğu gol, Karius'a faul yapıldığını gerekçesiyle iptal edilirken, 32'de ise Beşiktaş atağında Adriano'nun pasıyla ceza sahasına giren Quaresma, sağına çekip vurdu ancak Sehic yine gole izin vermedi. İlk yarının son dakikasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Dorukhan, çok sert vurdu ama Egemen Korkmaz adeta kendisini topun önüne atıp gole engel oldu ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

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İkinci devreye de hızlı başlayan taraf Beşiktaş oldu. 52'de Mustafa Pektemek'in güzel pasında savunmanın arkasına sarkan Burak, dar açıdan sert vurdu ancak top dışarı çıktı. 5 dakika sonra Rashad Muhammed, dar açıdan yaptığı sert vuruşunda Karius'u geçemedi.

Ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta Quaresma'nın ceza sahası dışından trivelasında Sehic topu kornere tokatladı. Devam eden atakta Quaresma'nın ortasında Dorukhan kafayı vurdu ancak Sehic bir kez daha mükemmel uzanarak gole izin vermedi. 2 dakika sonra Beşiktaş atağında 2'ye 2 pozisyonda Lens topu ezerek mutlak gol şansını değerlendiremedi.

Bu pozisyondan 1 dakika sonra ise Scuk'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş Dorukhan Toköz'e çarparak ağlara gitti ve Erzurumspor maçta 1-0 öne geçti. Golden sonra çabuk toparlanan Beşiktaş, Ljajic'in ortasında çok iyi yükselen Dorukhan'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Maçın 87. dakikasında rakibine sert müdahalede bulunan Quaresma direkt kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı sahada 10 kişi bıraktı. Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 30, Erzurumspor ise 17 puanda kaldı.

