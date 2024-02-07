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Beşiktaş 32 yaşındaki dünya yıldızının peşinde

Beşiktaş 32 yaşındaki dünya yıldızının peşinde
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Beşiktaş ara transfer dönemindeki sessizliğini dünyaca ünlü bir yıldız ile bozmaya hazırlandığı iddia edildi. Siyah-Beyazlı yönetimin 32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Lorenzo Insgine'ye Beşiktaş formas giydirmek için çalıştığı öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oldukça gerisinde kalan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Ara transfer döneminde Joe Worrall ve Jonas Svensson'u renklerine bağlayan Kartal, hücum bölgesine dünya çapında bir yıldız ismi getirmeyi planlıyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş; İtalyan futbolunun ikon isimlerinden Lorenzo Insigne'yi transfer hedefleri arasına ekledi. ABD'de Toronto FC forması giyen 32 yaşındaki 10 numara için girişimler başladı. Transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Toronto formasıyla bugüne kadar 33 resmi maça çıkan Insigne, 11 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Napoli efsanelerinden Insigne, Gök Mavililer'de 434 maçta 122 gol atarken, 95 de asist yapmıştı.

 

Fanatik Gazetesi

Etiketler Beşiktaş beşiktaş transfer insigne lorenzo insigne ara transfer
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