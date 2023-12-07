Beşiktaş açıkladı: Dev derbi öncesi 4 eksik, 1 şüpheli!

Süper Lig'de kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta sakatlık geçiren oyuncuların son durumu belli oldu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında cumartesi günü derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

4 OYUNCU DERBİDE YOK

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, cuma günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Öte yandan sakatlıkları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan ve tedavileri devam eden; Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacak.

COLLEY'İN DURUMU MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Siyah-beyazlı ekipte, dün yapılan antrenmanda sağ dizinden sakatlanan Omar Colley'in bugün MR'ı çekildi. Sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilen Colley'in derbinin kadrosunda yer alıp alamayacağına maç günü karar verilecek.

DHA