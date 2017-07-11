Beşiktaş Gökhan İnler ile yollarını ayırdı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da takımdan gönderilecek isimleri belirlemeye başladı. Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, bir son dakika ayrılığı KAP’a bildirdi.

Leicester City’den bonservissiz transfer edilen ancak bir türlü beklenen performansını sergileyemeyen Gökhan İnler ile Beşiktaş’ın yolları ayrıldı. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen 33 yaşındaki Gökhan İnler, geçen sezon 32 kez giydiği Beşiktaş forması altında sadece 2 asiste imza atabilmişti.

Beşiktaş, KAP’a Gökhan İnler’in ayrılığını şöyle duyurdu:

“Profesyonel futbolcumuz Gökhan İnler ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BEŞİKTAŞ’IN ÇOCUĞU GÖKHAN İNLER

Ayrıca Beşiktaş resmi internet sitesinden yollarını ayırdıkları Gökhan İnler ile ilgili teşekkür mesajı yayınladı.

İşte Beşiktaş’ın İnler için paylaştığı teşekkür mesajı…