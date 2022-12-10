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Beşiktaş kampından kötü haber!

Beşiktaş kampından kötü haber!
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Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasını Antalya'da hazırlık kampında değerlendiren Beşiktaş'tan peş peşe hastalık haberleri gelmeye başladı.

Beşiktaş'ın Antalya kampında önce Cenk Tosun'un grip olmuştu.

Tedavisinin ardından iyileşen yıldız golcü takıma katılırken Siyah - Beyazlılar bu kez Emrecan ile Rosier'den gelen haberle sarsıldı.

İki oyuncunun da Cenk Tosun gibi hastalanması sağlık ekibinde büyük panik yarattı.

İyileşen Cenk Tosun takımla birlikte antrenmanlara çıktı ancak bu kez de Emrecan ile Rosier gribe yakalandı.

Bu gelişmeler üzerine Antalya kampında pandemi dönemindeki gibi önlemler artırıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine sağlık ekibi futbolculara uyarılarda bulunarak grip konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş grip salgın hastalık kamp antalya kampı
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