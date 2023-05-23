  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Beşiktaş ligin tescil edilmemesi için UEFA'ya başvurdu!

Beşiktaş ligin tescil edilmemesi için UEFA'ya başvurdu!

Beşiktaş ligin tescil edilmemesi için UEFA'ya başvurdu!
Güncelleme:

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 2022-2023 sezonunun tescil edilmemesi için UEFA'ya başvuruda bulundu.

Son haftaların en formda takımı Beşiktaş, TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için UEFA'ya resmi başvuru yaptı ve bu şartlarda ligin tescil edilmemesini talep etti.

RESMİ BAŞVURU YAPTILAR
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, UEFA'ya ilettiği talebinde Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılacak takımları kendi kriterlerine göre belirlemesini istedi.

NE OLMUŞTU?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili 10 Nisan'da yaptığı açıklamada, "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüplerin oylamasını değiştirerek açıkladı. Biz sonuna kadar gideceğiz. Bu ligin bu şekilde tescilini kabul etmiyoruz. Mehmet Büyükekşi, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz. TFF'de asla kurullar bağımsız değil. Tahkim'e bu yüzden gitmeyeceğim. Çünkü inanamıyorum. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Ama UEFA'ya gideceğim. Hakkımızı arayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Şafak

Etiketler beşiktaş uefa başvuru lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Celal Şengör'ü eşine böyle şikayet etti
Kilosu 2 bin lira! Topraktan servet fışkırıyor
Meteoroloji'den asit yağmuru açıklaması
Ülkeyi terk eden Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den asgari ücret yorumu
Almanya'da Türk aileye göktaşı piyangosu vurdu
Akşener açıkladı: Millet İttifakı Özdağ'ın şartlarını kabul edecek mi?
Günlük kiralık evde genç kızlı tuzak! İnternete tanışıp eve çağırdı ve...
Erdoğan'dan emekliye zam açıklaması
Seçim sonuçlarını nokta atışı bilen anketçi açıkladı: Sinan Oğan'ın oyları nereye gider?
Binali Yıldırım'dan olay gaf: Kılıçdaroğlu'na oy istedi