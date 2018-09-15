Beşiktaş - Malatyaspor: 2-1

Spor Toto Süper Lig’de heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ederken 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Ligde son iki maçta 5 puan kaybeden ve dominant oyununu skora yansıtmakta zorlanan Beşiktaş, kendisi gibi 7 puanı bulunan ve dört maçta 4 gol atıp kalesinde 2 gol gören Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Şenol Güneş’in öğrencileri puanını 10’a yükseltirken konuk ekip 7 puanda kaldı. Beşiktaş, 52’de Ricardo Quaresma’nın kornerden ortasında iyi yükselen ve iyi vuran Pepe ile 1-0 öne geçti. Pepe bu sezon 5. golüne imza attı ve kariyerinin şimdiden en golcü sezona ulaşmış oldu. Takımın göz dolduran isimlerinden Gary Medel, 57 ve 74’te gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bırakırken derbi öncesinde takımını eksik bıraktı. 81’de Alvaro Negredo çabasıyla asiste imza attı ve Ryan Babel skoru 2-0’a getirdi. 90’da Guilherme skoru belirleyen golü kaydetti.

Karşılaşmaya Beşiktaş hızlı başladı ama konuk takım özellikle orta sahada rakibini durdurmayı başardı. Siyah beyazlılar ilk yarının en önemli fırsatını yeni transfer Ljajic ile yakaladı ama golü bulamadı. Devre de 0-0 sona erdi. 2. yarıda Lens - babel değişikliğiyle başlayan Beşiktaş baskısını artırıp golü de buldu. 52. dakikada kullanılan kornerde bu sezonun golzü ismi Pepe sahneye çıktı ve takımını öne geçiren isim oldu. Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Portekizli yıldız, 9. maçındaki 5. golüne imza attı. Ligde ise 3. golüne ulaşan Pepe ligde Vodafone Park'ta oynanan 3 maçta da gol atmış oldu.

Golden sonra biraz daha atağa çıkan Malatyaspor pozisyon bulmaya başladı. Ancak Karius iki pozisyonda başarılıydı. 74.dakikada siyah beyazlılar 10 kişi kaldı. Medel 2. srıa kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı. Şilili isim, Fenerbahçe derbisinde de cezalı duruma düşmüş oldu.

10 kişi kalan Beşiktaş 81. dakikada farkı ikiye çıkardı. Negredo'nun Mina'dan sıyrılıp içeri çevirdiği topu Babel boş kaleuye gönderdi ve takımını rahatlatan isim oldu.

88. dakikada konuk takım farkı bire indiren golü attı. Boutaib'in vuruşunda Karius başarılıydı. Dönen topta Aleksic, kaleci ve defansı çalımladı vurdu, çizgiden Caner çıkardı ama Guilherme'ye çarpan top ağlara gitti ve fark bire indi.

Kalan bölümde siyah beyazlılar üstünlüğü korudu ve karşılaşmyı 2-1 kazanmayı başardı. 2 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş puanını 10'a çıkarırken, üstüste 2. kez kaybeden Malatyaspor ise 7 puanda kaldı.