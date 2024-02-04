Beşiktaş, Trabzonspor'u genç Semih ile yıktı

Trendyol Süper Lig'te zor bir sezon yaşayan Beşiktaş, kendi evinde Trabzonspor'u genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un golleri ile 2 - 0 yenmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Semih Kılıçsoy'un 44 ve 62. dakikalarda kaydettiği gollerle bordo-mavili ekibi 2-0 mağlup etti.

Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ligde evinde 7. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı son 6 müsabakada ise 2. kez 3 puan aldı.

Bu sezon ligde sahasındaki 12. müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar, 7. galibiyetini elde etti. Evinde 2 beraberlik, 3 de mağlubiyet alan Kara Kartal, Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı son maçlarda ise kazanmakta zorlanıyordu. Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasına kadar Dolmabahçe’de son 5 mücadelede 1 kez kazanmıştı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 39'a çıkararak 3. sıraya yükseldi. Bordo-mavili ekip ise 37 puanla 4. sıraya geriledi.

Beşiktaş, bu sezon ilk kez büyük maç kazandı

Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ilk kez büyük bir maçtan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları kaybetmişti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında evinde Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Puanını 39’a çıkararak bordo-mavililerin önüne geçip, 3. sıraya yerleşen siyah-beyazlılar, bu sezon bir ilki de yaşadı. Kartal, 2023-2024 sezonunda ilk kez büyük bir maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. Ligin ilk yarısında Trabzonspor'a konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kaybeden siyah-beyazlı takım, Galatasaray’a deplasmanda 2-1, Fenerbahçe’ye evinde 3-1'lik skorla yenilmişti.

Beşiktaş, 44'üncü dakikada genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un attığı şık golle devreyi 1-0 önde tamamlarken, aynı zamanda 22 gün sonra da rakip ağları havalandırdı.

Süper Lig'de geçtiğimiz 3 haftada Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarını gol atamadan tamamlayan siyah-beyazlılar, rakip ağları son olarak iç sahada oynanan Fatih Karagümrük maçında havalandırmıştı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

Semih Kılıçsoy tarihe geçti

Semih Kılıçsoy, İlhan Mansız'dan (Eylül 2003) bu yana Beşiktaş formasıyla bir Süper Lig maçında Trabzonspor'a iki gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

Beşiktaş’ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında attığı gollerle Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye çıkardı. Genç oyuncu, ligde siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Bu müsabakada siyah-beyazlıların golü 44 ve 62. dakikalarda Semih Kılıçsoy’dan geldi. Ligdeki son 7 maçında 7. golünü kaydeden Semih, siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Genç futbolcu; Hatayspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük maçlarında 1'er, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında da 2'şer kez ağları havalandırdı.

Beşiktaş 8 yıllık hasrete son verdi

Beşiktaş 5 Kasım 2016'dan bu yana iç sahada Trabzonspor ile 6 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu mücadelelerde 4 beraberlik 2 mağlubiyet yaşamıştı.

Fernando Santos'un öğrencileri 2-0'lık sonuçla birlikte iç sahada Trabzonspor'a karşı 8 yıllık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Fernando Santos’tan 4 değişiklik

Siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, bu mücadeleye geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kaybedilen Sivasspor müsabakasının 11’inden 4 değişiklik yaparak çıktı. Kartal’da cezası sonra eren Mert Günok, kaleyi Ersin Destanoğlu’ndan devralırken, soğuk algınlığı geçiren Colley, sakat olan Salih Uçan ile Demir Ege Tıknaz’ın yerine ise sahaya Umut Meraş, Amartey ve Semih Kılıçsoy çıktı.

Amartey 7 maç sonra 11’e döndü

Beşiktaş’ın Ganalı futbolcusu Daniel Amartey, ligde 7 maç sonra 11’de kendine yer buldu. Afrika Uluslar Kupası sebebiyle Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Pendikspor ve Adana Demirspor müsabakalarını kaçıran 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Sivasspor mücadelesinde ise son 5 dakika oyuna dahil olmuştu.

Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall tribündeydi

Beşiktaş'ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ile anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki savunma oyuncusu Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ın İngiliz stoperi Joe Worrall ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Worrall'ı sağlık kontrollerinden geçirmek ve ardından sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a getirdi. 27 yaşındaki futbolcu, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor müsabakasını da tribünden takip etti.

Maçtan dakikalar

42. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası Visca’nın içeri doldurduğu topta Denswil'in ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

44. dakikada Semih’in ceza yayından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0

62. dakikada Cenk Tosun’dan aldığı pas sonrası topla birlikte ceza sahası içine giren Semih Kılıçsoy’un altıpas çizgisinin hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

64. dakikada Trezeguet’in sol çaprazdan vuruşunda top savunmadan sekerek ceza sahası sağ çaprazda bulunan Visca’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada Visca’nın sağ taraftan yerden ortasında kale önünde uygun pozisyonda Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

89. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Trezeguet’in ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert iki hamlede topun sahibi oldu.



