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  5. Adım adım şampiyonluğa... Beşiktaş zirveyi bırakmadı

Beşiktaş zirveyi bırakmadı

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.

Beşiktaş'ın gollerini 4. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal, 13. ve 65. dakikalarda Kevin N'Koudou ağlarla buluşturdu.

Kayserispor'un golünü 6. dakikada Pedro Henrique kaydetti.

Ligde 3 hafta sonra kazanan Beşiktaş, 75 puana yükseldi.

Küme düşme hattından çıkamayan Hes Kablo Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Etiketler Beşiktaş Kayserispor beşiktaş kayserispor
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