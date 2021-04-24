Beşiktaş zirveyi bırakmadı
Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.
Beşiktaş'ın gollerini 4. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal, 13. ve 65. dakikalarda Kevin N'Koudou ağlarla buluşturdu.
Kayserispor'un golünü 6. dakikada Pedro Henrique kaydetti.
Ligde 3 hafta sonra kazanan Beşiktaş, 75 puana yükseldi.
Küme düşme hattından çıkamayan Hes Kablo Kayserispor ise 35 puanda kaldı.
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