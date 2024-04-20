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Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
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Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlanan dün akşamki MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Beşiktaş’ın tecrübeli savunmacısı önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi. Beşiktaş'ta Jonas Svensson, 31. dakikada sarı kart gördü.

Norveçli futbolcu, bu sarı kartıyla cezalı duruma düştü. Svensson, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

 

Etiketler Beşiktaş Jonas Svensson Svensson beşitkaş sarı kart kart cezalısı derbi Fenerbahçe derbisi
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