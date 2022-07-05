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Beşiktaş'ın ''dev''i Wout Weghorst İstanbul'da

Beşiktaş'ın ''dev''i Wout Weghorst İstanbul'da

Beşiktaş'ta transferin bir numaralı ismi olan Wout Weghorst İstanbul'a geldi.

 Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasına geçtiğimiz sezonun son haftalarına doğru göreve getirilen teknik direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda start verilmişti. Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan siyah - beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın kendisi ve kulübüyle her konuda anlaşmaya vardığı Wout Weghorst, İstanbul'a geldi.

Hollandalı golcü, saat 23.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na özel uçakla indi. Siyah - beyazlıların, 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralanması için Burnley ile el sıkıştığı öğrenildi.

 Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için büyük çaba gösterdiği Weghorst, sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak ve siyah - beyazlı takımın kampına dahil olacak.

BİR BOMBA DAHA

Weghorst transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş, bir bombayı daha patlatıyor.

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu için Standard Liege ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, bu transfer için Belçika ekibine 3.5 milyon euro'nun biraz altında bir bonservis bedeli ödeyecek.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Kartal, Kongolu oyuncuya ise ilk yıl 900 bin euro yıllık ücret ödeyecek. Golcü futbolcunun maaşı sezonlar geçtikçe artacak. Jackson Muleka ayrıca Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

22 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferinin kısa sürede resmen açıklanması bekleniyor.

Etiketler Beşiktaş Romain Saiss Gedson Fernandes Cenk Tosun Wout Weghorst Jackson Muleka
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