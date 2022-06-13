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Beşiktaş'ın eski futbolcusundan olay olacak itiraf

Beşiktaş'ın eski futbolcusundan olay olacak itiraf

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ekrem Dağ, katıldığı programda gol sevinçlerinde takım arkadaşlarına parmak attığını itiraf etti.

Türk asıllı Avusturyalı eski futbolcu Ekrem Dağ, Atakan Kurt'un Youtube kanalına konuk oldu.

Beşiktaş'taki ve futbolculuk dönemindeki anılarını anlatan Ekrem Dağ, gol sevinçlerinde takım arkadaşlarına parmak attığını söyledi.


Ekrem Dağ, bu olayın futbolcular arasında bir şakalaşmadan ibaret olduğunu ifade etti.

Ekrem Dağ, Mardin’de doğdu, Avusturya’da yetişti.

Avusturya Milli Takımı’nda da forma giydi.

Futbola Avusturya’da başlayan Ekrem Dağ, 2005’te Sturm Graz’dan Gaziantepspor’a transfer oldu.

Gaziantepspor'daki performansının ardından Ekrem Dağ Beşiktaş'a transfer oldu.

Siyah beyazlılarda 2008’den 2012’ye kadar kaldı ve sona Gaziantep’e döndü. Urfaspor’da da oynadıktan sonra 2017’de Avusturya’nın Pachern takımında futbolu bıraktı.

 

Etiketler Beşiktaş Ekrem Dağ beşiktaş parmak itiraf
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