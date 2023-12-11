Beşiktaş'ta 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Beşiktaş, 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüzden Bilgilendirme
Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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