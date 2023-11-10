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Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk Tosun depremi

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk Tosun depremi
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Bugün Burak Yılmaz'ın istifasıyla sarsılan Beşiktaş'ta şimdi de Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun depremi yaşanıyor.

Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un sakatlıkları hakkında açıklama geldi. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, Vincent Aboubakar'ın uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edildiği, Cenk Tosun'un ise uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem belirlendiği açıklandı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMADA

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın öncesinde yapılan ısınma sırasında sağ uyluk arkasında ağrı hisseden Vincent Aboubakar'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Cenk Tosun'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun'un tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

 

Etiketler Beşiktaş aboubakar cenk tosun vincent beşiktaş vincent aboubakar sakatlık
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