Beşiktaş’ta Adriano’nun görev yeri değişiyor

Beşiktaş’ın Barcelona’dan transfer ettiği ve şampiyonlukta büyük katkısı olan Adriano’yu yeni sezonda yeni görevler bekliyor.

Beşiktaş’ta savunmada alternatiflerin artması teknik direktör Şenol Güneş’in elini oldukça güçlendirdi.

Beşiktaş’ta Caner Erkin’in uzun süren sakatlığı, Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a gönderilmesiyle alternatifsiz kalan sol bek ve sol açık pozisyonları tecrübeli hocayı en çok zorlayan konuların başında geliyordu. Şenol Güneş’in Tosic – Adriano ikilisiyle idare ettiği sol bek konusunda gelecek sezon için eli oldukça güçlendi.

Caner Erkin’in sezon sonunda takıma katılmasıyla birlikte, Caner – Tosic ikilisini sol bekte kullanmayı düşünen tecrübeli hocanın Adriano için yeni görevler düşündüğü belirtiliyor. Özellikle Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a gönderilmesinin ardından devre arasında Deportivo’dan transfer edilen Ryan Babel’in sol açıkta alternatifsiz kalması takım kurgusu açısından Şenol Güneş’i oldukça zorlayan konulardan biri oldu. Tecrübeli hocanın yeni sezon için Babel’e alternatif olarak yeni bir transfere sıcak bakmadığı ve bu boşluğu Brezilyalı yıldızı Adriano ile doldurmayı planladığı belirtiliyor.