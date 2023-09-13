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  5. Beşiktaş'ta büyük kriz! Şenol Güneş çıkış yolu arıyor

Beşiktaş'ta büyük kriz! Şenol Güneş çıkış yolu arıyor

Beşiktaş'ta büyük kriz! Şenol Güneş çıkış yolu arıyor
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Kadrosunda Afrika kökenli yabancı futbolcuların çoğunluğula dikkat çeken Beşiktaş'ta Afrika Kupası krizi yaşanıyor. Afrika Kupası maçları nedeniyle Beşiktaş'ın 8 yabancısı 6 lig maçını kaçırabilir...

Avrupa kulüplerini, Afrika Kupası’na gidecek futbolcuların durumu düşündürüyor. Özellikle kadrosunda 8 Afrikalı kökenli futbolcu bulunan Beşiktaş’ta büyük bir kriz baş gösterebilir. Eğer takımları çağırsa 13 Ocak - 11 Şubat tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek olan Afrika Kupası’nda Beşiktaş’tan 8 futbolcu yer alacak.

 AFRİKA KUPASI'NA GİTME DURUMU BULUNAN FUTBOLCULAR

Amertey - Gana

Baily - Fildişi Sahili

Colley - Gambiya

Masuaku - Kongo

Muleka - Kongo

Onana - Kamerun

Ghezzal - Cezayir

Aboubakar  - Kamerun

 STOPER KALMAYABİLİR

Ayrıca bu futbolculardan 4’ünün (Amertey, Baily, Colley ve Masuaku) defans bölgesinde görev yapıyor olması, Şenol Güneş’i düşündürüyor. Böyle bir durumda Beşiktaş’ın elindeki tek stoper, gerçek mevkisi orta saha olan Necip Uysal olacak. Sakatlık sonrası antrenmanlara başlayan Tayyip Talha Sanuç ve ameliyat olan Emrecan Uzunhan’ın ne zaman takıma döneceği de bilinmiyor.

AFRİKA KUPASI’NA GİDECEK FUTBOLCULARIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

 Bu isimler Afrika Kupası kadrolarında kendilerine yer bulursa Beşiktaş’ın turnuva sürecindeki 6 maçını kaçırabilir. Bu isimler, takımları turnuvada elenirse daha erken bir süreçte siyah-beyazlı takıma dönebilir.  

Afrika Kupası’na gidecek futbolcuların kaçırabileceği maçlar şunlar:

Fatih Karagümrük

Pendikspor (D)

Adana Demirspor

Sivasspor (D)

Trabzonspor

Kayserispor (D)

Etiketler beşiktaş afrika krizi afrika afrika kupası şenol güneş
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