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Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi

Beşiktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Galatasaray'a göndermede bulundu.

Beşiktaş'ın sosyal medayada yaptığı paylaşım gündem oldu.

 Vodofone Stadyumu'nu paylaşan Beşiktaş, arka plana Şampiyonlar Ligi müziği yerleştirdi. Beşiktaş'ın bu paylaşımı Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarından katılacak. 

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

Etiketler Beşiktaş beşiktaş günaydın şampiyonlar ligi gönderme tweet
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