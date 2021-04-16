Beşiktaş'tan liderlik yarışında kritik puan kaybı!

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, son haftalarda Hikmet Karaman'la çıkış yakalayan Ankaragücü lider Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, son haftaların formda ekibi Ankaragücü ile karşılaşıyor. Zirvede hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılarda kritik maç öncesinde önemli eksiklerin olması dikkat çekiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkları süren Cenk Tosun ile Ajdin Hasic'in yanı sıra Vincent Aboubakar maç kadrosunda yer almadı. Ankaragücü'nde tedavileri süren Ricardo Friedrich, Atakan Çankaya, Assane Diousse, Saba Lobjanidze ile Torgeir Börven'nin karşılaşmada oynaması beklenmiyor. Endri Çekici ise kart cezalısı.

6 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza mücadelede kart görmeleri halinde 36. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, Atiba, N'Koudou, Larin

Ankaragücü: Korcan Çelikay; Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Tiago Pinto; İbrahim Akdağ, Alper Potuk; Geraldo, Paintsil, Badji; Emre Güral





İLK YARI

Dakika 4: Penaltı atışını N'Koudou kullandı. Korcan yerden köşeye giden topu çelmeyi başardı.

Dakika 25: Bu dakikalarda Beşiktaş, rakip ceza sahasına yaklaşmakta zorluk yaşıyor. Ankaragücü alanları iyi kapatarak Beşiktaş'ı kalesinden uzak tutmayı başarıyor.

Dakika 44: Josef'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Larin, sağ çaprazdan dar açıdan vuruşunu yaptı. Korcan topu çelmeyi başardı.

Dakika 48: Ghezzal'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Kulusic ters bir vuruş yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.

İKİNCİ YARI

Dakika 51: Sağ kanattan Rosier'in ortasında Kulusic kale sahasına ters bir vuruş yaptı ve topu ikinci kez kendi ağlarına gönderdi.

Dakika 64: Penaltı atışını kullanan Paintsil, kaleci Ersin'i ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi.

Dakika 90+3: Penaltı atışını Paintsil kullandı ve sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.