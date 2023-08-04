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  5. Beşiktaş'tan Talisca açıklaması

Beşiktaş'tan Talisca açıklaması

Beşiktaş'tan Talisca açıklaması
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlı taraftarın ısrarla transfer edilmesini istediği Anderson Talisca ile ilgili kararını açıkladı.

Fanatik'te yer alan habere göre Ahmet Nur Çebi, taraftarın ısrarla istediği Al-Nassr'da forma giyen Talisca ile ilgili açıklama yaptı.

Talisca'nın yüksek maliyetine değinen Ahme Nur Çebi, "Kalitesi herkes tarafından bilinen bir oyuncu. Bildiğim kadarıyla yılda 10 milyon Euro üstünde garanti ücreti var. Böyle oyuncunun bonservis bedeli de en az 2 ile 2.5 milyon Euro katıdır. Bu tablo içinde almamız mümkün değil. İlerde şartlar değişir, bütçemize uygun hal alırsa elbette eski oyuncumuza talibiz. Kapımız her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş anç ahmet nur çebi anderson talisca talisca talisca transferi
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