Bordo-Mavililer fırsatı tepti: Trabzonspor 1-1 Kayserispor

Trabzonspor, Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’u ağırladığı mücadele 1-1'llik skor ile sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekibin golünü 6. dakikada Muğdat Çelik kaydetti. Trabzonspor'un golünü ise 29. dakikada Anastasios Bakasetas attı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Trabzonspor 57 puanla 4. sırada yer buldu. 4 maçtır galibiyet alamayan Kayserispor ise 33 puanla 16. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

TRABZONSPOR 2 KEZ DİREĞE TAKILDI

Karadeniz ekibinde 80. dakikada Caleb Ekuban ceza sahasına girer girmez şutunu çekti fakat direk gole izin vermedi. 87. dakikada bir frikik kazanan bordo - mavili takımda topun başına Lewis Baker geçti. İngiliz futbolcunun kullandığı serbest vuruşta bir kez daha top direkten döndü.

TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, 4 oyuncu değişikliğine gitti.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada cezalı oyunculardan Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini'ye, Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya görev verdi.

Avcı, orta alanda Yunus Mallı'yı yedek kulübesine çekerken Baker'i sahaya sürdü, forvette cezasını tamamlayan Djaniny de Yusuf Sarı'nın yerine 11'de forma giydi.

Cezalı Edgar ile Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Trondsen ile Afobe, kadroda yer almayan isimler oldu.

BAKER 3, HOSSEINI 2 MAÇ SONRA

Trabzonspor'da en son ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve sonraki karşılaşmalarda yedek soyunan orta saha oyuncusu Baker, Kayserispor karşılaşması ile 3 hafta sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Hosseini de 2 maç aradan sonra Edgar'ın cezalı olduğu Kayserispor karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

KULÜBEDE YABANCI YOK

Trabzonspor'un eksiklerinin fazla oluşu nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında 10 kişilik yedek kulübesinin 6'sı altyapıdan A takıma yükselen oyunculardan oluştu.

Eksik oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililerde, altyapıdan A takıma dahil edilen Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Hakan Yeşil, Safa Kınalı ve Süleyman Cebeci, Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alan isimler oldu.



Bu oyuncuların yanı sıra kulübede Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ile Erce Kardeşler de yer alırken kulübedeki 10 isim de Türk oyunculardan oluştu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6' dakikada konuk takım ilk etkili atakta golü buldu. Sol taraftan Hüseyin Türkmen'den şık bir şekilde sıyrılarak ceza alanı son çizgisine doğru giden Henrique, topu altı pas içindeki Muğdat Çelik'e aktardı. Bu futbolcu da dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

13' dakikada Krviz'in sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

20' dakikada Bakasetas'ın pasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın dönerek vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar'ın dokunamadığı top direğin dibinden auta gitti.

26' dakikada Flavio'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas'ın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar, sol tarafına gelen topu çıkarmayı başardı.

29' dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Bakasetas, topu göğsüyle kontrol ederek yerden bir vuruşla filelere yolladı: 1-1

32' dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar sağ tarafına yatarak topu kornere çeldi.