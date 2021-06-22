çArşı resti çekti: ''Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır''

Bir grup Beşiktaş taraftarının Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın evinin önüne gidip kalması yönünde tezahürat yapmasının ardından çArşı'dan çok sert açıklama geldi. çArşı Grubu, "Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır" dedi.

Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın'ın yönetimle anlaşamaması büyük bir krize döndü. Kimileri Sergen Yalçın'ın 30 milyon TL yıllık ücret istediğini ifade ederken, kimileri de istediği kadroyu kuramayacak olmasından dolayı göreve devam etmek istemediğini yazdı.

Şampiyonluğun ardından bir süre tatil yapan Sergen Yalçın, İstanbul'a döndükten sonra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya geldi ancak görüşmelerden olumlu sonuç alınamadı. Ortaya atılan son iddia ise Sergen Yalçın'ın görevine devam etmeyeceği yönünde oldu.

Taraftar evinin önüne gitti

Bu gelişmelerin ardından bir grup Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın Etiler'de bulunan evinin önüne giderek kendisine destek verdi ve sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, Sergen Yalçın'dan göreve devam etmesini istediklerini belirtti.

Herkes kendine gelsin!

Tam bu sıralarda ise Beşiktaş taraftar grubu çArşı'dan zehir zemberek bir açıklama geldi. çArşı mesajında şu ifadelere yer vererek Sergen Yalçın'dan vazgeçeriz mesajı verdi.

"Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin!

Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın. Bizim için aslolan Beşiktaş’tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır.

Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır."