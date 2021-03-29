Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz koronavirüse yakalandı

Beşiktaş Kulübü, 2 futbolcusunun milli takım kamplarında koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Beşiktaş'ta koronavirüse yakalanan iki ismin milli takım kadrosundan çıkarılan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz olması ihtimalleri güçlendi.

Beşiktaş Kulübü, 2 futbolcusunun milli takım kamplarında koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Beşiktaş: A Milli Takımımızın, Letonya ile oynayacağı maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.