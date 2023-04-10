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Cenk Tosun'un sağlık durumu açıklandı

Cenk Tosun'un sağlık durumu açıklandı
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Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Beşiktaş - Giresunspor karşılaşmasında sakatlanarak oyunu terk eden milli futbolcu Cenk Tosun'un durumu belli oldu.

Beşiktaş'ın Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Cenk Tosun'un durumu belli oldu.

Giresunspor maçına ilk 11'de başlayan ve 34. dakikada sakatlanan Cenk Tosun'un çekilen MR'ında ufak bir yırtık tespit edildi.

beIN Sports'un haberine göre tecrübeli golcü, 5-6 gün sahalardan uzak kalacak ve Trabzonspor maçında riske atılmayacak.

Etiketler Beşiktaş cenk tosun sakat sakatlık beşiktaş
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