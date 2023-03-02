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Deplasman yasağı kararı yargıdan döndü

Deplasman yasağı kararı yargıdan döndü
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Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Süper Lig’te oynanan Fenerbahçe – Konyaspor maçı öncesinde tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar “Hükümet istifa" tezahüratında bulunmuş ve bu tezahüratlar sonrasında Kayseri Valiliği İl Güvenlik Kurulu’nun kararına göre, 4 Mart 2023’te oynanacak Kayserispor – Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmaması kararını vermişti.

Yasak kararı mahkemeye taşındı ve Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Fenerbahçe Kulübü, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, yanlıştan dönülmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.

 

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe taraftar yasağı yasak mahkeme
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