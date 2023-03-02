Deplasman yasağı kararı yargıdan döndü
Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Süper Lig’te oynanan Fenerbahçe – Konyaspor maçı öncesinde tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar “Hükümet istifa" tezahüratında bulunmuş ve bu tezahüratlar sonrasında Kayseri Valiliği İl Güvenlik Kurulu’nun kararına göre, 4 Mart 2023’te oynanacak Kayserispor – Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmaması kararını vermişti.
Yasak kararı mahkemeye taşındı ve Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi.
Fenerbahçe Kulübü, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, yanlıştan dönülmesi gerektiği yönünde açıklama yapmıştı.
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