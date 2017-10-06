Oğuzhan Özyakup'a transfer yasağı
Soldado'nun ameliyat olması gerekiyor !
PFDK kararları belli oldu !
47 yıl sonra bir ilk ! Messi büyük şokta...
47 yıl sonra bir ilk ! Messi büyük şokta...
Galatasaray rotayı Hindistan'a çevirdi
Galatasaray rotayı Hindistan'a çevirdi
7 haftada 6 teknik direktör gitti !
7 haftada 6 teknik direktör gitti !
İtalyan futbolcu internetten kulüp buldu !
İtalyan futbolcu internetten kulüp buldu !
Igor Tudor Konyaspor'u yakın takipte !
Igor Tudor Konyaspor'u yakın takipte !
Xavi, Messi'nin en çok kızdığı şeyi açıkladı
Xavi, Messi'nin en çok kızdığı şeyi açıkladı
Son saniye golüyle Dünya Kupası'nı garantilediler !
Son saniye golüyle Dünya Kupası'nı garantilediler !
Yakın Doğu Süper Kupa’yı kıl payı kaçırdı
Yakın Doğu Süper Kupa’yı kıl payı kaçırdı
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 06 Ekim 2017 13:03

Dirar, ilk 11'e geri dönüyor

Aykut Kocaman, adam eksiltme sorununu Faslı yıldızla gidermek istiyor.

Dirar, ilk 11'e geri dönüyor
A+ A-

Fenerbahçe teknik heyeti, Akhisar ve Beşiktaş maçlarında takımın yeteri kadar adam eksiltemediğini tespit edince, sakatlıktan dönen Dirar'ı tekrar ilk 11'e alma kararı aldı.

Beşiktaş derbisini kazanmasına karşın Akhisar karşısında yaşadığı sorunlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de 11 yeniden düzenlenirken, değişimin en önemli parçası Dirar olacak. Rakip kaleye daha az gitmelerinin sebebi olarak Mehmet Ekici ve Giuliano'nun aynı anda sahada olması önemli etken olarak görülüyor. Valbuena, kanat özellikleri nedeniyle rakibini ekarte etmeye çalışıpsonra pas düşünürken, Ekici ve Giuliano'nun ise hazırlayıcı özellikleri nedeniyle önce pas tercih ettikleri için takımın dripling anlamında pasif kaldığı görüldü. Alanyaspor deplasmanında sakatlanıp son 2 maçı kaçıran tecrübeli oyuncunun sakatlığı atlatmasının ardından sarı-lacivertli kurmaylar, Dirar'ın bu konuda çözüm getirebileceğini düşünüyor. Fas'ın bugün Gabon'la oynayacağı maçta süre alması beklenen 31 yaşındaki sağ açığın Yeni Malatya mücadelesine kadar yüzde 100 hazır duruma geleceği ve bu maçta 11'de oynayacağı vurgulandı.

- Monaco'dan 4 milyon 500 bin Euro bonservisle sezon başında transfer edilen 31 yaşındaki Dirar, çıktığı 9 maçta 2 kez rakip ağları sarstı.

Fotomaç

Fenerbahçe , dirar , aykut kocaman
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM