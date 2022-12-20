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  5. Dünya Kupası sonrası hasret bitiyor: Süper Lig'de 15. hafta programı belli oldu

Dünya Kupası sonrası hasret bitiyor: Süper Lig'de 15. hafta programı belli oldu

Dünya Kupası sonrası hasret bitiyor: Süper Lig'de 15. hafta programı belli oldu
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig maratonu bu hafta oynanacak maçlar ile başlıyor.

Süper Lig'e 14. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Dünya Kupası arası verilmişti.

Katar'da 20 Kasım'da başlayıp 18 Aralık'ta Arjantin-Fransa finaliyle biten 2022 Dünya Kupası'nın ardından lig yeniden başlıyor.

Trabzon'da derbi var
Süper Lig'in 15. haftasına damga vurması beklenen maç ise Trabzon'da oynanacak.

Lider Fenerbahçe, 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

25 Aralık 2022 Pazar günü Galatasaray, kendi sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına gidecek.

İşte haftanın maç programı
23 Aralık 2022 Cuma

20.00 Fraport Tav Antalyaspor - MKE Ankaragücü

20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

24 Aralık 2022 Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor - Bitexen Giresunspor

16.00 Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

25 Aralık 2022 Pazar

13.30 Adana Demirspor - Vavacars Fatih Karagümrük

16.00 Arabamcom Konyaspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

19.00 Galatasaray - İstanbulspor

Etiketler dünya kupası süper lig program
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