Dünyanın en iyi takımları açıklandı; İşte Süper Lig'in 4 büyüğünün sırası
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), aralarında Süper Lig'ten Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.
Son 1 yıllık performansları baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncelledi. İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri:
1- Manchester City (İngiltere): 401 Puan
2- Bayer Leverkusen (Almanya): 355 Puan
3- Real Madrid (İspanya): 333 Puan
4- Atalanta (İtalya): 320 Puan
5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan
6- Atletico Madrid (İspanya): 260 Puan
7- Bayern Münih (Almanya): 258 Puan
8- Barcelona (İspanya): 256 Puan
9- Inter (İtalya): 251 Puan
10- Palmeiras (Brezilya): 250 Puan
27- Fenerbahçe (Türkiye): 214.5 Puan
28- Galatasaray (Türkiye): 211.5 Puan
77- Beşiktaş (Türkiye): 151 Puan
152- Trabzonspor (Türkiye): 108.5 puan
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