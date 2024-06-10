Dünyanın en iyi takımları açıklandı; İşte Süper Lig'in 4 büyüğünün sırası

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), aralarında Süper Lig'ten Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.

Son 1 yıllık performansları baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncelledi. İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri: 1- Manchester City (İngiltere): 401 Puan 2- Bayer Leverkusen (Almanya): 355 Puan



3- Real Madrid (İspanya): 333 Puan



4- Atalanta (İtalya): 320 Puan 5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan



6- Atletico Madrid (İspanya): 260 Puan



7- Bayern Münih (Almanya): 258 Puan



8- Barcelona (İspanya): 256 Puan



9- Inter (İtalya): 251 Puan 10- Palmeiras (Brezilya): 250 Puan 27- Fenerbahçe (Türkiye): 214.5 Puan



28- Galatasaray (Türkiye): 211.5 Puan



77- Beşiktaş (Türkiye): 151 Puan



152- Trabzonspor (Türkiye): 108.5 puan