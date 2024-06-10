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  5. Dünyanın en iyi takımları açıklandı; İşte Süper Lig'in 4 büyüğünün sırası

Dünyanın en iyi takımları açıklandı; İşte Süper Lig'in 4 büyüğünün sırası

Dünyanın en iyi takımları açıklandı; İşte Süper Lig'in 4 büyüğünün sırası
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), aralarında Süper Lig'ten Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldığı dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi.

Son 1 yıllık performansları baz alan IFFHS, dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncelledi. İşte ilk 10 sırada yer alan takımlar ve Türk kulüplerinin listedeki yeri:

1- Manchester City (İngiltere): 401 Puan

2- Bayer Leverkusen (Almanya): 355 Puan

3- Real Madrid (İspanya): 333 Puan

4- Atalanta (İtalya): 320 Puan

5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan

6- Atletico Madrid (İspanya): 260 Puan

7- Bayern Münih (Almanya): 258 Puan

8- Barcelona (İspanya): 256 Puan

9- Inter (İtalya): 251 Puan

10- Palmeiras (Brezilya): 250 Puan

27- Fenerbahçe (Türkiye): 214.5 Puan

28- Galatasaray (Türkiye): 211.5 Puan

77- Beşiktaş (Türkiye): 151 Puan

152- Trabzonspor (Türkiye): 108.5 puan

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor dünyanın en iyi takımları süper lig Beşiktaş Fenerbahçe Trabzonspor Galatasaray
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