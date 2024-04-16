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Dursun Özbek'ten TFF açıklaması: ''Erken seçim yapılmalı''

Dursun Özbek'ten TFF açıklaması: ''Erken seçim yapılmalı''
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 18 Temmuz'da yapılacak TFF seçimiyle ilgili olarak, ''Bize göre de bu seçim erken yapılmalı. İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense diyalog yoluyla bunu yaptırmak gerekiyor'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı seçim kararıyla ilgili konuştu.

Dursun Özbek, seçim kararıyla ilgili, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetmeliği gereği erken seçim çağrısı yapılabilmesi için belli sayıda delegenin imzası gerekiyordu. O gün itibarıyla Galatasaray olarak imza vereceğimizi ifade etmiştik. Bu gelişmelerden sonra sayın Büyükekşi erken seçime gidileceğini belirtti. Mehmet Büyükekşi ve TFF, seçim noktasına geldiğine göre, bu imza kampanyasının gerekliliği kalmadığını düşünüyorum. 18 Temmuz tarihini açıkladılar. Uygun mudur, değil midir bu başka bir şey. Bize göre de bu seçim erken yapılmalı. İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense diyalog yoluyla bunu yaptırmak gerekiyor" dedi. 

''TÜRK FUTBOLUNUN MENFAATİ...'

Sözlerine devam eden Özbek, "Büyükekşi erken seçime 'evet' dedi. Bunun daha uygun tarihe çekilmesi konusunda da kapının açık olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da kendisiyle defalarca görüşüyorum. Türk futbolunun menfaati bu seçimin daha erken yapılması. İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense bizim görüşümüz görüşerek ve mutabık kalarak bu erken seçimi yapmak" sözlerini sarf etti. 

Dursun Özbek ayrıca, "Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. Uzlaşmanın sonuç vermesini denemek gereklidir. Kulüpler Birliği görüşleri savunacağız. Bu seçimin öne çekilip Haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyükekşi ile görüşerek de ikna etme çabasındayım" ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY'IN GÖRÜŞÜ BÜTÜNLÜĞÜ BOZMAMAK''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son olarak, "Galatasaray'ın görüşü, Kulüpler Birliği'ndeki bütünlüğü bozmamak. Delegeler itibarıyla imza verenler olacak vermeyenler olacak. Bu bölünmeyi gerektirir. Biz de birlikteliğimizi devam ettirmemiz için bu bölünmenin önüne geçelim diyoruz" yorumunu yaptı. 

Başkan Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile bu konuda bir fikir alışverişi yapılıp yapılmadığı ile ilgili gelen soruya ise "Bugün yapacağız" diye yanıt verdi.

Etiketler Galatasaray dursun özbek Galatasaray TFF Türkiye Futbol Federasyonu seçim
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