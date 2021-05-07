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  5. Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın dikişleri alındı

Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın dikişleri alındı

Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında aldığı darbe sonucunda elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edilen Salih Uçan'ın dikişleri alındı.

Süper Lig’in 39’uncu haftasında oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında yüzüne aldığı darbe sonucunda sakatlanan 27 yaşındaki Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan kontroller sonrasında elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edilen başarılı futbolcunun ameliyatı aynı gün gerçekleştirilmişti. Başarılı bir operasyon geçiren Salih Uçan’ın iyileşme süreci iyi gidiyor.

Yıldız futbolcunun ameliyat sonrasında dikişleri bugün alındı. Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşan Uçan, "Dikişler alındı" notunu düştü.

Süper Lig’in 40’ıncı haftasını bay geçecek olan Alanyaspor’da, Salih Uçan’ın kalan 2 maçta riske edilmeyeceği öğrenildi.

Etiketler Aytemiz Alanyaspor salih uçan elmacık kemiği kırık
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