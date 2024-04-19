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  5. Yandaş medyadan Erdoğan iddiası: ''Artık Fenerbahçeli değilim'' dedi

Erdoğan hakkında olay iddia: ''Artık Fenerbahçeli değilim'' dedi

Erdoğan hakkında olay iddia: ''Artık Fenerbahçeli değilim'' dedi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın MKYK'de, "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" dediği öne sürüldü.

AK Parti MKYK’de 31 Mart sonuçları ve sonrasına ilişkin parti içinde alınacak tedbirler geniş bir şekilde masaya yatırıldı.

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; MKYK’de CHP'li, YRP'li, DEM Partili adayların seçimi nasıl kazandığına dair ilçe ilçe analiz yapılması önerisi getirildi.

MKYK’de spordaki son gelişmeler de gündeme geldi.

Yeni Şafak’ta Nur Banu Aras imzası ile yayınlanan haberde Erdoğan'ın "Ben artık Fenerbahçeli değilim. Milli Takım'ı tutuyorum" dediği iddia edildi.

 

 

Etiketler Fenerbahçe recep tayyip erdoğan yeni şafak Fenerbahçe milli takım A Milli Takım
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