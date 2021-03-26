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  5. Erol Bulut'un ayrılığı sonrası Fenerbahçe hisseleri tavan yaptı

Erol Bulut'un ayrılığı sonrası Fenerbahçe hisseleri tavan yaptı

Fenerbahçe'de kötü gidişatın sebebi olarak gösterilen Erol Bulut ile yolların ayrılması sonrası hisselerdeki artış göze çarptı.

Fenerbahçe'de sezon başından beri takımı çalıştıran Erol Bulut ile yolların ayrılması, hisseleri olumlu etkiledi.

Fenerbahçe'de dün akşam saatlerinde Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin Fenerbahçe hisselerine etkisi merak edilirken, hisselerdeki artış göze çarptı.

25 Mart Perşembe günü 24,78 olan Fenerbahçe hissesi 26 Mart Cuma günü Borsa İstanbul'da günü yüzde 9,97 artışla 27,36 ile kapattı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe hisse erol bulut
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