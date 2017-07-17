Ersun Yanal'dan Abdurrahim Dursun'a tam not

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla genç yaşına rağmen bordo mavili takımın deşmez isimleri haline gelmişti. Karadeniz ekibinde şimdi de 18 yaşındaki Abdurrahim Dursun'un performansı konuşuluyor.

Yusuf Yazıcı ve Muhammet Beşir gibi Hasan Tüncel Erdoğdu Anadolu Lisesi yeni adı ile 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Futbol Takımı'nda da forma giyen 18 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun, bordo mavili takımın Macaristan kampına götürülmüştü.

Trabzonspor’un MTK Budapeşte takımı ile oynanan maçta da forma giyen genç yetenek, gösterdiği performans ile teknik direktör Ersun Yanal’dan tam not aldı. Güçlü fiziği ve temposu ile de dikkat çeken Abdurrahim'in genç yaşına karşın bu sezon zaman zaman forma şansı bulabileceği belirtiliyor.

Abdurrahim Dursun geçtiğimiz sezon Trabzonspor U19 ve U21 takımlarında 23 maçta forma giydi. Trabzonspor mart ayında Abdurrahim Dursun ve Yunus Emre Çakır ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.