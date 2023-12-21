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Eski Fenerbahçeli futbolcu futbolu bıraktı

Eski Fenerbahçeli futbolcu futbolu bıraktı
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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Alman futbolcu Max Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile profesyonel kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Paderborn ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Max Kruse, futbolu bıraktığını açıkladı.

Alman futbolcu, sosyal medyadan "Teşekkürler profesyonel futbol" sözlerini kullandı.

Max Kruse'nin Almanya Bundesliga 2 ekibindeki macerası çok uzun sürmedi. Mavi-beyazlılar, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklamıştı. 35 yaşındaki oyuncu, Paderborn'da çıktığı 5 maçta takımına 1 asistlik katkı sağladı.

KRUSE'NİN FENERBAHÇE KARİYERİ

Bundesliga'daki 2019-2020 sezonu öncesi Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Max Kruse, Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta yedi gol ve yedi asistlik performans sergileyen Kruse, daha sonra sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı.  

Etiketler Fenerbahçe Max Kruse fenerbahçe futbolu bıraktı
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